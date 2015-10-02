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مقتل 10 مقاتلين أكراد و حملة اعتقالات في إسطنبول

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مقتل 10 مقاتلين أكراد و حملة اعتقالات في إسطنبول مقتل 10 مقاتلين أكراد و حملة اعتقالات في إسطنبول

 

أرشيفية

قتل اليوم الجمعة ، 10 أشخاص على الأقل يشبته في أنهم مقاتلون أكراد بنيران قوات الأمن التركية، في ظل تصاعد الاشتباكات جنوب شرق البلاد، كما أعتقلت 44 شخصًا في إسطنبول للاشبتاه في صلتهم بالمسلحين الأكراد.
> ونقلت رويترز عن مصدر أمني إن عدد القتلى في سلوان وهيبلدة بإقليم ديار بكر يتجاوز عشرة، وكلهم أفراد في حزب العمال الكردستاني.

وبدأت تركيا حملتها  ضد حزب العمال في يوليو الماضي ، بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار استمر عامين ونصف العام، وتصاعدت الحملة قبل الانتخابات العامة المبكرة المقررة في أول نوفمبر المقبل.

وذكرت صحيفة “حريت” التركية،  أن من بين معتقلي الجمعة مسؤولين محليين من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي تتهمه بأن له صلة بحزب العمال. وذكرت وسائل إعلام تركية أن من بين المعتقلين أعضاء نقابات ورؤساء بلديات سابقين.

وفرضت الشرطة حظر تجول على منطقة سلوان حيث قتل جنديان بالرصاص على أيدي من يشتبه أنهم مقاتلون من حزب العمال الكردستاني الخميس أثناء توجههما إلى عملهما. ووقعت عدة اشتباكات بين الجيش والمتمردين في سلوان في الأسابيع القليلة الماضية.

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