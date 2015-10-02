زين السادات: الإعلام سلاح وأكبر خطيئة أن تقيد سلاحك

شارك زين السادات رئيس حركة وحدة الصف المصري والعربي في ندوة تحت عنوان “دور الإعلام المصري في ظل المتغيرات المعاصرة”، وذلك بإدارة الدكتورة رانيا يحيى ومشاركة اللواء طارق المهدي رئيس المجلس الوطني للإعلام سابقاً، والإعلاميين سناء منصور ومفيد فوزي وبحضور عدد من الإعلاميين الشباب والشخصيات العامة.

أكد السادات خلال الندوة أن الإعلام المصري استطاع أن يقوم بدوره في مخاطبة القضايا الداخلية والخارجية التي تهم المواطن، ويجب أن نعي أننا في عصر لو غاب فيه دور الإعلام الداخلي فستملأ فراغه وسائل أخرى موجهة مثلما فعلت قناة الجزيرة من قبل عندما كان الإعلام المصري مغيّبا ولا ينقل نبض الشارع لجأ أناس لوسائل إعلام أخرى سيئة القصد والنية.

وقال زين السادات إن اليوم بعد عودة الإعلام الوطني لدوره الأصيل لم تعد لهذه الوسائل الإعلامية أي قوة تذكر، وعلى الرغم من أنه لازال هناك قنوات خارجية ومواقع الكترونية ووكالات أنباء تبث السموم ولكن تأثيرها على المواطن المصري منعدم لأن إعلامنا موجود على الأرض وينقل الحقيقة والرأي الوطني لأن أكبر خطيئة هي أن تقيد سلاحك، إعلامك، وتصبح فريسة لإعلام موجه تصرف عليه المليارات لخراب بيتك.

واختتم زين السادات تصريحه قائلاً إن الإعلام المصري وعي الدرس جيداً وقام بدوره في قضايا وطنية كبيرة وننتظره اليوم ليقوم بالدور نفسه في التوعية بأهمية الانتخابات البرلمانية والحشد لها لا مجرد التخويف منها ونتائجها، مشددا على ضرورة وجود المهنية والمصداقية في الإعلام الخاص خاصة في ظل حرب مصر ضد الإرهاب ومحاولات التدخل الخارجية مؤكداً أن السلطة الرابعة في مصر تحتاج إلى قيادة ذات خبرة إعلامية وثقة بعد إلغاء وزارة الإعلام.