«كيري» يدعو الأطراف الليبية للتصديق على اتفاق حكومة وفاق وطني

دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الجمعة الأطراف الليبية إلى التصديق على إطار العمل السياسي النهائي من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة.

وطالب كيري خلال اجتماع وزاري عقد، اليوم الجمعة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك لبحث الوضع في ليبيا بضرورة الاتفاق على أسماء المرشحين للحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الوضع في ليبيا لا يحتمل مزيدا من التأجيل.

وحث كيري القادة الليبيين، خاصة المشاركين في اجتماع نيويورك على اتخاذ “خطوة جريئة” أخرى من أجل الشعب الذي يعاني معظمه على الأرض في ليبيا والتوصل إلى اتفاق بشأن رئيس الحكومة الجديدة والتي ستبدأ في صياغة مستقبل البلاد.

وقال إن الليبيين هم الذين سيقررون مستقبلهم غير أنه أشار إلى ان المجتمع الدولي يستطيع ان يمد يد المساعدة.

وحذر كيري من استمرار القتال بين الميليشيات والأفراد من أجل شئ آخر سوى مصلحة ليبيا، قائلا إن تنظيم داعش سيكون المستفيد الوحيد.

وأضاف أنه من المهم توحيد الجهود ومنع المتطرفين من محاولة ملئ الفراغ والذي ظل طويلا في البلاد.

وتابع إن ليبيا عانت بالفعل كثيرا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وان شعبها يستحق حياة افضل وان الطريق مفتوح امامهم لتحقيق ذلك الآن.

أ ش أ