أخبار عاجلة

أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«كيري» يدعو الأطراف الليبية للتصديق على اتفاق حكومة وفاق وطني

Google+ Print
«كيري» يدعو الأطراف الليبية للتصديق على اتفاق حكومة وفاق وطني «كيري» يدعو الأطراف الليبية للتصديق على اتفاق حكومة وفاق وطني

جون كيري

دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الجمعة الأطراف الليبية إلى التصديق على إطار العمل السياسي النهائي من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة.

وطالب كيري خلال اجتماع وزاري عقد، اليوم الجمعة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك لبحث الوضع في ليبيا بضرورة الاتفاق على أسماء المرشحين للحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الوضع في ليبيا لا يحتمل مزيدا من التأجيل.

وحث كيري القادة الليبيين، خاصة المشاركين في اجتماع نيويورك على اتخاذ “خطوة جريئة” أخرى من أجل الشعب الذي يعاني معظمه على الأرض في ليبيا والتوصل إلى اتفاق بشأن رئيس الجديدة والتي ستبدأ في صياغة مستقبل البلاد.

وقال إن الليبيين هم الذين سيقررون مستقبلهم غير أنه أشار إلى ان المجتمع الدولي يستطيع ان يمد يد المساعدة.

وحذر كيري من استمرار القتال بين الميليشيات والأفراد من أجل شئ آخر سوى مصلحة ليبيا، قائلا إن تنظيم داعش سيكون المستفيد الوحيد.

وأضاف أنه من المهم توحيد الجهود ومنع المتطرفين من محاولة ملئ الفراغ والذي ظل طويلا في البلاد.

وتابع إن ليبيا عانت بالفعل كثيرا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وان شعبها يستحق حياة افضل وان الطريق مفتوح امامهم لتحقيق ذلك الآن.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك