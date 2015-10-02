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الولايات المتحدة تقرر مضاعفة مساعداتها العسكرية إلى لبنان

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الولايات المتحدة تقرر مضاعفة مساعداتها العسكرية إلى لبنان الولايات المتحدة تقرر مضاعفة مساعداتها العسكرية إلى لبنان

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى لاري سيلفرمان

أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى لاري سيلفرمان، إن الولايات المتحدة أعلنت خلال اجتماع لمجموعة دعم لبنان عقد في الأمم المتحدة إنها ستضاعف مساعداتها العسكرية إلى القوات اللبنانية، إضافة إلى تقديمها 59 مليون دولار قبل أسبوع لدعم أمن الحدود.

وأوضح سيلفرمان إن الاجتماع يبعث رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي يدعم مؤسسات الدولة اللبنانية.

وتابع “كنا مسرورين للإعلان خلال اجتماع مجموعة لبنان بأننا سنضاعف مساعداتنا الأمنية للبنان هذه السنة ليصل المبلغ إلى 150 مليون دولار ولكن هذا وجه واحد لمساعداتنا”.

وأضاف إن الوضع الذي يشهده لبنان في ظل عدم وجود رئيس والشلل الحكومي وعدم قيام المجلس النيابي بالتشريع سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني ومشاريعه المستقبلية مثل النفط.

وشدد “سيلفرمان” على حاجة اللبنانيين لكل مؤسسة تابعة للدولة كي تعمل بكل طاقاتها، مشيرًا إلى أن السفير الأمريكي لدى لبنان ديفيد هيل أكد في وقت سابق أن المجتمع الدولي يمكنه أن يقدم كل هذه المساعدات ولكنها لا تشكل بديلاً عن وجود حكم جيد.

 

أ ش أ

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