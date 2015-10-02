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اجتماع ثلاثي بين مصر و السودان و إثيوبيا بالقاهرة لبحث تأثير سد النهضة

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اجتماع ثلاثي بين مصر و السودان و إثيوبيا بالقاهرة لبحث تأثير سد النهضة اجتماع ثلاثي بين مصر و السودان و إثيوبيا بالقاهرة لبحث تأثير سد النهضة

أرشيفية

دعت كلاً من  السودان وإثيوبيا  لعقد اجتماع في القاهرة حول سد النهضة، بحضور الخبراء وممثلي المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسي والهولندي، خلال يومي 4 و5 أكتوبر الجاري. يأتي الاجتماع تمهيدًا لإجراء الدراسات لتحديد تأثيرات إنشاء السد على مصر والسودان.

و ذكرت ” سكاي نيوز عربية ” أن أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، عن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان يوم 5 أكتوبرالمقبل. وقال  ’’ إن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين أوضح خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح فى نيويورك، أن الأمر يتعلق بالحكومة الجديدة الجاري تشكيلها في إثيوبيا والخطوات التي سيتم اتخاذها من جانب المسئولين في الإثيوبية الجديدة للتعامل مع ملف سد النهضة بشكل عاجل وسريع، من خلال عقد اللجنة الثلاثية يوم 5 أكتوبر المقبل ‘‘.

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