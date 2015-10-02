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"هولاند": أكدت لـ"بوتين" أن الحوار مع "الأسد" لن يوصلنا لحل

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"هولاند": أكدت لـ"بوتين" أن الحوار مع "الأسد" لن يوصلنا لحل "هولاند": أكدت لـ"بوتين" أن الحوار مع "الأسد" لن يوصلنا لحل
قال الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، إنه يجب مطالبة والضغط على الرئيس السورى بشار الأسد لوقف قذف المدنيين بجميع أنواع الأسلحة، مشدداً على أن القصف الروسى استهدف جماعات معارضة فى سوريا، وتابع: "أكدت لبوتين أن الحوار مع الأسد لن يوصلنا إلى حل وناقشنا العملية السياسية ".

وأضاف "هولاند" خلال مؤتمر صحفى جمعه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى باريس، أن روسيا تواصل دعمها لنظام "الأسد"، وأنه أكد للرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن دخول "الأسد" فى حل القضية السورية لن يوصلنا إلى نتائج، وأكدت له أن الضربات الجوية يجب أن تتركز على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى وليس المدنيين.

ولفت الرئيس الفرنسى، إلى أن تقسيم سيتم فى سوريا سيكون طائفيا بامتياز بين السنة والشيعة ويكرس لمزيد من العنف.

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