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مؤتمر فينجر – عن الإعلام الذي يتبع سيرك مورينيو.. وسبب بقاء تشك بين البدلاء

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مؤتمر فينجر – عن الإعلام الذي يتبع سيرك مورينيو.. وسبب بقاء تشك بين البدلاء مؤتمر فينجر – عن الإعلام الذي يتبع سيرك مورينيو.. وسبب بقاء تشك بين البدلاء

"أوقفوا الحديث عن مورينيو وإلا سوف يتم إيقاف المؤتمر الصحفي" بتلك الكلمات أبدى آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال غضبه من الصحفيين الذين حضروا مؤتمره الصحفي للتحدث عن لقاء مانشستر يونايتد.

ويستضيف أرسنال يوم الأحد المقبل في ملعب الإمارات منافسه يونايتد لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

فينجر: نحن الفريق الوحيد الذي فاز على ليستر.. فلم لا نهزم يونايتد

وكان مورينيو قد سخر من فينجر في أكثر من مناسبة في الفترة الأخيرة مع أرسنال، رفض المدرب الفرنسي الرد على تلك التصريحات وهدد بإيقاف المؤتمر.

وكل ما يلي على لسان المدرب الفرنسي المخضرم.

"أوقفوا الحديث عن مورينيو وإلا سوف يتم إيقاف المؤتمر الصحفي"

"أعتقد أن وسائل الإعلام تفتقر إلى الابتكار في المؤتمر الصحفي، أنتم تتبعون سيرك تصريحات مورينيو، وهذا الأمر أصبح مملا جدا جدا جدا جدا، ولن أرد على ذلك".

"لوران كوتشيلني وماثيو فلاميني وميكيل أرتيتا لن يكون بمقدورهم المشاركة في مباراة مانشستر يونايتد بسبب الإصابة".

سبب بقاء تشك بديلا

"أنا من أختار من يشارك ومن يبقى على دكة البدلاء، لدي حارسي مرمى من طراز عالمي".

"أمام أوليمبياكوي أنا قمت باختيار الأفضل للفريق خلال ذلك اليوم، أنا تتم مسائلتي على نتائج الفريق والطريقة التي نلعب بها كرة القدم فقط".

"مرة أخرى لا يهم من يلعب بين بتر تشك وديفيد أوسبينا، دائما أنا يكون لدي حارس مرمى جيد في الملعب".

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فيديو اليوم السابع