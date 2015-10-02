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نجدة لبرشلونة.. عودة برافو

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نجدة لبرشلونة.. عودة برافو نجدة لبرشلونة.. عودة برافو

أكد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة أن فريقه استعاد خدمات حارسه التشيلي كلاوديو برافو وأن اسمه دخل قائمة الفريق التي سوف تواجه سيفيليا.

ويحل برشلونة ضيفا على سيفيليا يوم السبت في إطار الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وكان برافو قد غاب عن برشلونة منذ نهاية شهر أغسطس الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد مرور أول أسبوعين فقط من الدوري الإسباني.

وتحدث إنريكي قائلا:"برافو أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات، إن لم يشارك أمام سيفيليا فهذا سيكون قرارا فنيا".

وتأتي عودة برافو لبرشلونة كنجدة لهم في ظل معاناة الفريق من الأخطاء التي يرتكبها الحارس الألماني أندريه تير شتيجن في الأونة الأخيرة وتسبب ذلك في سكون الأهداف في شباك البلوجرانا.

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