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كورينثيانز يرغب في ضم تيفيز

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كورينثيانز يرغب في ضم تيفيز كورينثيانز يرغب في ضم تيفيز

(إفي): يدرس نادي كورينثيانز البرازيلي إجراء مفاوضات لضم المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، الذي سبق له ارتداء قميص الفريق قبل 10 أعوام، في موسم 2016 ، وفقا لما أعلنته إدارة النادي اليوم.

وأكد المدير المالي للنادي البرازيلي إيمرسون بيوفيسان أن تعاقد تيفيز مع فريقه الحالي بوكا جونيورز الأرجنتيني "ساري"، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة (دياريو دي ساو باولو).

وأوضح بيوفيسان أن ناديه ليس لديه أي شروط مالية لضم تيفيز (31 عاما)، لكن ستكون هناك مشكلات العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار العوائد الإضافية إذا تأهل الفريق لبطولة كأس ليبرتادوريس وهو الأمر الذي أصبح قريبا.

وأضاف أن كورينثيانز سيواجه "مشكلة ضخمة" في دفع راتب اللاعب بسبب تراجع سعر العملة المحلية (ريال) نتيجة الأزمة التي تعاني منها البلاد، "يتقاضى تيفيز راتبه بالدولار الذي لا يتوقف عن الارتفاع"، مشيرا إلى أن راتب المهاجم الأرجنتيني يصل حاليا إلى 200 ألف دولار.

يشار إلى أن تيفيز سبق له الدفاع عن ألوان كورينثيانز موسمي 2005 و2006 قبل أن يغادر إلى القارة الأوروبية.

ويتصدر كورينثيانز حاليا ترتيب الدوري البرازيلي، ويبتعد قبل انتهاء البطولة بـ10 جولات بفارق 17 نقطة عن سانتوس صاحب المركز الخامس الذي لا يؤهل لخوض كأس ليبرتادوريس، الأهم على مستوى أندية قارة أمريكا الجنوبية.

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