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وست هام يجدد تعاقده مع الحارس أدريان

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وست هام يجدد تعاقده مع الحارس أدريان وست هام يجدد تعاقده مع الحارس أدريان

(إفي): أعلن نادي وست هام الإنجليزي اليوم عن تجديد عقد الحارس الاسباني ادريان سان ميجل لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لعامين آخرين.

وأكد النادي في بيان أن الحارس (28 عاما) "أصبح من المفضلين للجمهور في ملعب بولين جراوند" منذ قدومه من ريال بيتيس في يونيو 2013.

وقال الحارس: "إنني فخور في هذا التوقيت. أسرتي وأصدقائي وأنا سعداء بتوقيع عقدي الثاني هنا. أشعر حقا بسعادة مع النادي والجماهير".

وأضاف "هذا موسمي الثالث هنا واتمنى البقاء هنا لوقت طويل".

وتابع "لم أكن اتخيل أبدا أن أحظى بمثل هذه العلاقة مع الجماهير. ظللت 16 عاما في ريال بيتيس وكان من الصعب علي الرحيل عن بيتي، ولكن منذ وصولي إلى لندن، جمعتني علاقة خاصة مع جماهير وست هام".

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