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مرضى الصدفية أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب

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مرضى الصدفية أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مرضى الصدفية أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب
كشفت دراسة علمية حديثة أن المرضى الذين يعانون من الصدفية والتى تشوه مظهر الجلد تزيد لديهم نسب الإصابة بالاكتئاب.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور روجر هو، أستاذ مساعد فى قسم الأمراض الجلدية بجامعة نيويورك للطب، إن فرص الإصابة بالاكتئاب تزيد بسبب المخاوف بشأن مظهر الجلد السىء الناتج عن الصدفية.

وأوضح الباحثون أن الصدفية إذا كانت فى مكان ظاهر على الجلد مثل الذراعين والوجه، فإنها تسبب الإحراج والرغبة فى المكوث فى المنزل ومن ثم الإصابة بالاكتئاب.

وقال الباحثون إن 2٪ إلى 4٪ من الأمريكيين الشماليين لديهم الصدفية، وهو اضطراب المناعة الذاتية الذى يسبب تغيير لون الجلد إلى اللون الأحمر، وهذه البقع مغطاة بقشور فضية بيضاء، وعادة ما تظهر هذه البقع على فروة الرأس والذراعين والركبتين والوجه وأسفل الظهر واليدين والقدمين.

وأشار الباحثون إلى أن المصابين بالصدفية غالبًا ما يكونون مصابين بأمراض أخرى بما فى ذلك السمنة، وارتفاع ضغط الدم والسكرى، وفى نهاية المطاف أمراض القلب والسكتة الدماغية.
>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".
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