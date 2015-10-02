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4 نصائح لصحة حواء بعد الولادة القيصرية

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4 نصائح لصحة حواء بعد الولادة القيصرية 4 نصائح لصحة حواء بعد الولادة القيصرية
انتشرت فى هذه الأيام اللجوء للولادة القيصرية كبديل للولادة الطبيعية، وذلك لتجنب الشعور بالألم أثناء الولادة الطبيعية وأيضا اقتناعا بأن الولادة القيصرية أسهل من الطبيعية.

ولكن لكل منهما طبيعة خاصة ومتطلبات وشروط لابد من توافرها، وخاصة الولادة القيصرية، لأن السيدة تشعر بألم شديد فى أسفل البطن وخاصة خلال الأسبوعين التاليين للولادة، وهذا ما أكده الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد.

ويقدم استشارى النساء والتوليد، بعض النصائح للسيدات بعد الخضوع للولادة القيصرية، ومنها:
>1- ضرورة خضوع السيدة التى أخضعت للولادة القيصرية للراحة حتى يتم التئام الجرح، وهذا يستغرق شهر ونصف.

2- تجنب رفع الأوزان الثقيلة، حتى لا يفتح الجرح.

3- على السيدات الاهتمام بارتداء حزام ضاغط لتجنب حدوث فتق فى الجرح.

4- يجب على الأم عدم الضغط على بطنها أثناء فترة رضاعة الطفل، وعليها أن تقوم بالارتياح على الظهر والبدء فى الرضاعة.

وأخيرا يشير استشارى النساء والتوليد د.وائل، أنه على السيدة التى تخضع للولادة القيصرية بعد ألتام الجرح، بممارسة الرياضة ولكن ليست القاسية، والاهتمام بالنصائح السابق ذكرها.

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مصر 365