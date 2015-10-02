وزارة الدفاع الروسية: طائرات سلاح الجو الروسي وجهت 6 ضربات ضد مواقع تنظيم «داعش»

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، أن القوات الجوية الروسية نفذت 14 طلعة جوية في سوريا باستخدام طائرات ” سو-34 ” و ” سو-24 أم ” و ” سو-25 ” .

وقال اللواء: ’’ خلالالنهار واصلت القوات الجوية الروسية غاراتها على أهداف محددة في مواقع تنظيم ” داعش” ‘‘. وقد تم تنفيذ 14 طلعة جوية من القاعدة الجوية حميميم باستخدام طائرات ” سو-34 ” و ” سو-24 أم ” و ” سو-25 “، ووجهت 6 ضربات ضد مواقع داعش.

وأضاف : ’’ وبالتالي تم تدمير مراكز قيادة تابعة لتنظيم داعش بالقرب من خان شيخون في محافظة إدلب وكذلك دمرت الطائرات قاعدة أسلحة للإرهابيين في سورية، واحرقت أكثر من 10 ألية عسكرية في منطقة معرة النعمان في محافظة إدلب‘‘.