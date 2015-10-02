فتح طريق (طابا – نويبع) بعد إزالة آثار السيول

تمكنت الهيئة العامة للطرق والكباري من إزالة آثار السيول التي وقعت فجر اليوم الجمعة في منطقة وادي تير بمحافظة شمال سيناء.

وقال رئيس الهيئة اللواء عادل ترك – في تصريح اليوم – إن معدات الهيئة استطاعت إزالة آثار السيول وفتح الطريق أمام حركة المرور في وقت قياسي.

وأضاف أن الهيئة العامة للطرق والكباري مستعدة لمواجهة آثار السيول ولكنها تناشد المواطنين وأصحاب القرى السياحية عدم البناء على مخرات السيول حتى يمكن التقليل من الخسائر.

وكانت مدينة نويبع قد تعرضت صباح اليوم إلى سيول عارمة قادمة من منطقة وادى وتير التابعة للمدينة وبلغت سرعتها 80 كيلومترا في الساعة بارتفاع نصف متر وتصطحب معها كميات كبيرة من الرمال والحجارة التي تؤثر على حالة الطرق لكن دون وقوع أية خسائر.

أ ش أ