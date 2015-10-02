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بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة "يهودية" ويخفى المعلومة عن الطلاب

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بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة "يهودية" ويخفى المعلومة عن الطلاب بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة "يهودية" ويخفى المعلومة عن الطلاب
أشادت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، بقرار جامعة القاهرة بمنع المنتقبات من التدريس بالجامعة، معتبرة أنه قرار حكيم يتسق مع طبيعة الواقع.

وقالت آمنة نصير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام جرايد" عبر فضائية "العاصمة" مع الإعلامى مجدى طنطاوى، إن النقاب شريعة وعادة يهودية، موضّحة: "النقاب شريعة وعادة يهودية، وليس من الشريعة الإسلامية، وارجعوا للتلمود وأخبار اليهود".

وأضافت: "الإسلام لم يفرض النقاب أو يؤيده، وطالب بغض البصر"، وعن قرار جامعة القاهرة قالت: "إخفاء الوجه بالنقاب يخفى المعلومة عن الطلاب، فالوجه له جزء كبير فى توصيل المعلومة والمعرفة للطلاب، وإخفاء الوجه فيه نوع من الريبة والإسلام يحرم الريبة".

وتابعت: "على الرجل أولى أن يغض بصره، والنقاب لم يكن موجودا فى عصر النبى، والنساء كانت تشارك فى الحروب".

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مصر 365

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