تشكيل لجنة حكماء بكليات جامعة بنى سويف لحل مشكلات أعضاء هيئة التدريس

أعلن الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، تشكيل لجنة حكماء بكل كلية تتكون من أعضاء هيئة التدريس المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، وتختص هذة اللجنة بحل المشكلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب قبل عرضها على إدارة الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إلى ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل إعلاء كلمة الحق، للوصول إلى مصر الجديدة التى ينشدها الجميع لذلك كل من له شكوى أو تظلم أو اقتراح يتقدم به الى لجنة الحكماء فى كليته، فى إطار من الشفافية والوضوح الكامل للوصول بجامعتنا إلى مصاف الجامعات العريقة.