رئيس جامعة بنى سويف: إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد

أعلن الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الجمعة، انتهاء استعدادات الجامعة وكلياتها لاستقبال العام الجامعى الجديد من جميع النواحى الإدارية والأمنية، كما تم إجراءات عمليات الصيانة اللازمة لكافة المنشآت وتم إعداد الجداول الدراسية لجميع الفرق الدراسية ووضع جميع الإرشادات الضرورية واللازمة للتيسير على الطلاب، فيما استعدت رعاية الشباب بالكليات وعشيرة الجوالة بها بعمل مهرجان لاستقبال طلاب الكليات.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان إعلامى صادر عن العلاقات العامة بالجامعة على تطوير المنظومة الأمنية للجامعة حيث تم تكثيف التواجد الأمنى على جميع المنافذ للحرم الجامعى وتزويدها بأجهزة التفتيش الحديثة عدد (26) غرفة وحجرة مصفحة فى جميع منافذ الجامعة سواء حرم الجامعة فى غرب النيل أو فى المستشفى الجامعى أو حرم الجامعة أو أرض التعليم الصناعى أو أرض الجامعة الجديدة ب (51) بوابة إليكترونية و(24) جهاز أشعة X لكشف الحقائب و51 بوابة لكشف المعادن فى جميع المنافذ وأجهزة وكاميرات رصد وتتبع (81 كاميرا جديدة) فى جميع كليات ومكونات الجامعة بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه بهدف تسجيل الأحداث الجارية على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن هناك بوابات دوارة لا تسمح بالدخول إلا بكروت ممغنطة يتم توفيرها للطلبة والعاملين بالجامعة، وأجهزة لاسلكى (12 جهازًا) وأجهزة عصا إليكترونية (51 عصا) وسد فجوة أعداد أفراد الأمن الإدارى بالتعاقد مع شركة فالكون (175 فرد أمن) يتم استخدامهم على نحو مرن حسب إدارة الأمن الداخلى بالجامعة، بالإضافة إلى إنشاء إدارة أمن معلوماتية – وإدارة تدخل سريع لفض المشاجرات أو العنف.