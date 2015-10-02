بالصور..افتتاح تجريبى لطريق الخزان الصغير بمدينة أسيوط بعد تطويره

بدأت محافظة أسيوط عملية التشغيل التجريبى المرورى لطريق قنطرة فم الترعة الإبراهيمية (الخزان الصغير) بعد غلقه لأكثر من عام بسبب تطويره، وذلك تمهيداً لافتتاحه تنفيذاً لتعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، لتسيير حركة المرور والحد من الاختناقات بمدينة أسيوط، خاصة فى أوقات الذروة.

وشهد اللواء السيد سعيد، سكرتير عام محافظة أسيوط المساعد، عملية إعادة فتح الطريق أمام عبور السيارات، وقال مدير إدارة المرور إنه بعد انتهاء العمل فى تطوير قنطرة فم الترعة الإبراهيمية وتوجيهات المحافظ بفتح الطريق كشريان جديد لمسارات المرور تم الاتفاق على تشغيل تجريبى لمدة أسبوع لتحديد المسار المناسب الذى يحقق أفضل حركة مرورية.

وأشار إلى الإبقاء على المسارات المرورية الحالية، بالإضافة إلى الشريان الجديد "طريق الخزان" الذى تم فتحه ليقوم بعملية الفصل بين حركة المركبات، بحيث يكون المتجه نحو الوليدية والفتح وأبنوب أو منطقة الأزهر يسلك طريق الخزان بدلا من أن يتجه نحو كوبرى يناير ويأخذ الاتجاه العكسى، فضلاً عن المتجه ناحية نحو شوارع العادلى محمود رشوان وجودة الأسدى ومنطقة فريال، يسلك تفرعية كوبرى 25 يناير ويشارك أيضا السيارات القادمة من الأزهر وكوبرى فيصل في نفس المسار.

ويذكر أن قنطرة فم الترعة الإبراهيمية أنشئت عام 1902 ومكونة من 9 فتحات ونظراً لقدم القنطرة تم البدء فى تطويرها فى أغسطس 2014، بزيادة أطوال حوائط الأكتاف للبرين الأيمن والأيسر للترعة الإبراهيمية، وتغيير نظام تشغيل البوابات من نظام السلاسل والأوناش إلى النظام الهيدروليكى، وإنشاء غرفة تحكم للتشغيل كما تم حقن البغال وأكتاف القنطرة، وبلغت تكلفة التطوير الإجمالية 6.7 مليون جنيه.



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