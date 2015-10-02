غداً.. الحكم فى 17 طعناً من المستبعدين من خوض انتخابات البرلمان بكفر الشيخ

تتجه أنظار مرشحي دوائر كفر الشيخ الثمانية والمستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية، غداً السبت صوب الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر الطعون الانتخابية، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، والتى ستصدر حكمها غداً فى 17 طعناَ من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية بمحافظة كفر الشيخ، بقرارات مختلفة.

وكانت الدائرة الحادية عشرة برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت يوم الثلاثاء الماضي حجز الطعون للحكم بجلسة 3 أكتوبر.

يذكر أن 17 مرشحاً من بين 25 مرشحاً تم استبعادهم على مستوى 8 دوائر يمثلون محافظة كفر الشيخ، قد طالبوا فى دعواهم، بعودتهم مرة أخرى إلى القيد فى الكشوف الانتخابية للمرشحين لمجلس النواب، وذلك عقب رفض محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ قبول الطعون المقدمة منهم بشأن عودتهم مرة أخرى للانتخابات البرلمانية.

وهم أيمن الضادى "بيلا"، وسعد العسكرى "مطوبس وفوه"، محمود شراقى "بندر كفر الشيخ"، محمد عبد الفتاح القصاص "البرلس"، أحمد عبد المقصود صحصاح "بندر كفر الشيخ"، سلامة محمد مغازى "بندر كفر الشيخ"، محمد عوض عبيد "بندر كفر الشيخ"، السيد على الفيومى، فقيه أحمد حبيب، محمد عادل السيد أحمد، السيوفى على أحمد العشماوى، يسرى زكى السيد، طلحة محمد طلحة الحوفى، محمد زهير الدين الخطيب، خالد كمال محمد هراس، حمدان حسن محمود الفتورى.

وقال عادل الشرقاوى "المحامى بالنقض والإدارية العليا ووكيل الطاعنين" إن الممستبعدين ينتظرون صدور الحكم في الطعون التي تقدمت بها أنا وعدد من زملائي بناء على توكيلات من المستبعدين.

وأضاف :"تقدمنا بطعن أمام المحكمه الإدارية العليا بالقاهرة، عقب رفض محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ رفض الطعون مشيراً إلى أنه يرتكن فى طعنه الجديد على أحكام المحكمة الإدارية العليا والتى تقضى بأنه من حق المواطن المصرى الترشح، وذلك طبقا للدستور والقانون، ولا يجب مصادرة هذا الحق تحت أى ظروف ،مؤكداً أن الأمر متروك فى النهاية لعدالة المحكمة.