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محافظ دمياط: دراسة التكلفة الاستثمارية لمشروع مدينة الأثاث

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محافظ دمياط: دراسة التكلفة الاستثمارية لمشروع مدينة الأثاث محافظ دمياط: دراسة التكلفة الاستثمارية لمشروع مدينة الأثاث
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى حاليًا إعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروع مدينة دمياط للأثاث الجديد الذى سيقام فى منطقة شطا على مساحة 331 فدانًا، وذلك من حيث التصميم ودراسة حالة التربة وكذلك عمل دراسة عن السوق بحيث تكون لدينا رؤية عن الناحية المالية والتكلفة الاستثمارية للمشروع بأكمله، والجدوى من تنفيذه.

وأضاف أن الدراسة تقوم أيضًا على حساب المبالغ المطلوبة من الدولة لتنفيذ أعمال المرافق الأساسية والخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والشبكات الرئيسية للطرق، كما تم عمل مقايسة مبدئية لمحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى بالمشروع، والإنشاءات المعدنية للورش، وأنظمة الحماية من الحريق، وشبكات الكهرباء.

وأضاف إسماعيل طه، أنه جار أيضًا حساب القيمة التقديرية للأرض التى ستقام عليها المشروع وأسلوب التعامل معها وأساليب التمويل المختلفة والتكلفة الاستثمارية لإنشاء المدينة والسعر المتوقع لإيجار المتر الواحد فى الوحدات الصناعية المنشأة بالمدينة.

كما تم وضع مقترح لثلاثة نماذج للورش وسيتم المفاضلة بينها لاختيار الأفضل منها بما يتناسب مع الصناعة وراحة الصناع.

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