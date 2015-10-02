القطارات تهدد المئات من أهالى فوه ودسوق وطلاب مدرسة تقسيم المعلمين

تتصاعد مخاوف أهالي فوه وعدد من أحياء دسوق من القطارات التي تمر أمام المنازل ولا يفصلهما سوى متر واحد ، وأحيانا مترين أو يزيد قليلاً هذه المنازل يسكنها المئات من الأطفال اللذين يتعرضون للموت حيث لا يمر عام بدون حوادث

ما يزيد الامر خطورة هو أن شريط سكة حديد قطار فى فوه يقسم مدينة دسوق نصفين شرق وغرب الشريط وبعد أيام ستدخل مدرسة تقسيم المعلمين للتعليم الاساسى الخدمة و تضم 26 فصلا وتقع غرب شريط سكة الحديد والكتلة السكنية شرق الشريط بطول كيلو متر تقريبا والخطورة تتمثل فى عدم وجود سور يفصل بين شريط السكة الحديد والمنازل من الجانبين على امتداد كيلو متر تقريبا .

فى ذلك قال إبراهيم زغلول " مدير عام بالمعاش :" أطالب الدكتور أسامه حمدي محافظ كفر الشيخ بالتدخل الفورى لدى هيئة السكك الحديدية والغاء قطار دسوق - فوه - مطوبس - البوصيلى لعدم جدواه خدميا و اقتصاديا ونقل محطة القطار وعمل رصيف للركوب والنزول قبل مدخل عزبة علام وعدم دخوله محطة دسوق و نتيجة الغاء مزلقان فوه ستحدث سيولة مرورية بشارع الشركات واغلب شوارع المدينة "

وأضاف زغلول :هناك حل اخر يتمثل فى سرعة انشاء سور يفصل بين شريط قطار فوه والمنازل من الجهتين بامتداد الكتلة السكنية من مزلقان فوه وحتى مدخل عزبة علام وعمل مزلقان على مدخل عزبة علام لمرور المواطنين والتلاميذ والسيارات .