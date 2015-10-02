12 مرشحا يتنافسون على مقعد كفر شكر ومعركة شرسة بين خالد يوسف ورجل أعمال

يتنافس 12 مرشحا بدائرة كفر شكر على مقعد، وهو العدد الأقل على مستوى محافظة القليوبية، وهى الدائرة المثيرة دائما للجدل بسبب ما بها من مشاهير خاضوا الانتخابات فيها، وأبرزهم خالد محيى الدين، زعيم حزب التجمع، الذى كان دائمًا يفوز باعتباره رمزًا لثورة يوليو.

وتتجه الأنظار للدائرة فى الانتخابات الحالية على المخرج خالد يوسف الذى يحظى بدعم شعبى بعد مشاركته فى ثورة 30 يونيو وكونه من رموز لجنة الخمسين لتعديل الدستور.

ويؤكد المراقبون أن المنافسة ستكون قوية بين خالد يوسف ورجل الأعمال عربى فؤاد، صاحب مصنع مستلزمات طبية، وخاض تجربة الترشح دورتين عن الحزب الوطنى المنحل ولم ينجح.

ويحاول كلا المرشحين الفوز بالمقعد من خلال خطب ود العائلات خصوصًا عائلات محيى الدين، "زكريا وخالد ومحمود"، نتيجة دورها السياسى وتأثيرها فى العملية الانتخابية بكفر شكر.

ويدخل المنافسة 10 مرشحين آخرين هم اللواء سيد عزب، نائب برلمان 2005 عن الحزب الوطنى، وأحد المتهمين فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة، ويخوض المنافسة هذه المرة "مستقل"، وصلاح الدين حسين محمد، وشهرته صلاح الأشهب "مستقل"، وكمال محمد لاشين عبد ربه، وشهرته كمال لاشين "حزب الشعب الجمهورى"، والسيد سامى محمد الصادق سرحان شهرته سامى سرحان، "حزب الوفد الجديد"، وأشرف السيد عبد القادر وشهرته أشرف عيش، "مستقل"، وأحمد محمد أحمد إسماعيل وشهرته أحمد إسماعيل "مستقل"، ومحمد هلال محمد طريح وشهرته محمد هلال طريح، "مستقل"، وطارق مصطفى عبد الفتاح وشهرته طارق كعيب، وفكرى عبد العزيز شحاتة، "مستقل"، وناجى عزب محمد النادى، وشهرته ناجى عبد العال "مستقل".