مدير أمن قنا يستقبل أسرة شهيد البدرشين لتقديم واجب العزاء

استقبل اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، أسرة شهيد كمين البدرشين المجند محمود السيد، أمين من قوات أمن الجيزة، والذى استشهد إثر إطلاق أعيرة نارية على دورية الشرطة بمدينة البدرشين.

وأشار حسان خلال لقاء أسرة الشهيد إلى أن مثل هذه الاعتداءات لن تعوق رجال الشرطة عن تأدية واجبهم، وأكد على أن وزارة الداخلية لا تنسى أبناءها وشهداءها وأسرهم، وقام بتقديم واجب العزاء لهم وتسليم والد الشهيد الإعانة العاجلة ومنحة وفاة الشهيد ومنحة المدارس.

كان مجهولون أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق (مصر- أسيوط) الزراعى دائرة مركز شرطة البدرشين.

وأسفر الحادث عن استشهاد المجند محمود السيد محمد، الأمين من قوة إدارة قوات الأمن بالجيزة، وإصابة الملازم شرف رفاعى محمد عبد الحليم السيد من قوة مركز شرطة البدرشين.