أخبار عاجلة

أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن قنا يستقبل أسرة شهيد البدرشين لتقديم واجب العزاء

Google+ Print
مدير أمن قنا يستقبل أسرة شهيد البدرشين لتقديم واجب العزاء مدير أمن قنا يستقبل أسرة شهيد البدرشين لتقديم واجب العزاء
استقبل اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، أسرة شهيد كمين البدرشين المجند محمود السيد، أمين من قوات أمن الجيزة، والذى استشهد إثر إطلاق أعيرة نارية على دورية الشرطة بمدينة البدرشين.

وأشار حسان خلال لقاء أسرة الشهيد إلى أن مثل هذه الاعتداءات لن تعوق رجال الشرطة عن تأدية واجبهم، وأكد على أن وزارة الداخلية لا تنسى أبناءها وشهداءها وأسرهم، وقام بتقديم واجب العزاء لهم وتسليم والد الشهيد الإعانة العاجلة ومنحة وفاة الشهيد ومنحة المدارس.

كان مجهولون أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق (- أسيوط) الزراعى دائرة مركز شرطة البدرشين.

وأسفر الحادث عن استشهاد المجند محمود السيد محمد، الأمين من قوة إدارة قوات الأمن بالجيزة، وإصابة الملازم شرف رفاعى محمد عبد الحليم السيد من قوة مركز شرطة البدرشين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية