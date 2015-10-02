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بالصور.. أمن الغربية ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى قطور

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بالصور.. أمن الغربية ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى قطور بالصور.. أمن الغربية ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى قطور
أنهت مديرية أمن الغربية خصومة ثأرية بين عائلتى "السقا وحيش" بقرية دماط مركز قطور، فى جلسة صلح بين العائلتين.

تم ذلك بحضور اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، واللواء حسام خليفة، حكمدار أمن الغربية، واللواء أحمد عبد الوهاب، نائب المدير للأمن، واللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد حلمى أبو الليل، رئيس مباحث المديرية، والعقيد إيهاب مصطفى، مأمور مركز قطور، والنقيب أيمن الشاذلى، رئيس مباحث المركز، و3000 شخص من أهالى القرية والقرى المجاورة، والعديد من رموز العائلات والقيادات التنفيذية بدائرة المركز وأعضاء لجنة المصالحة، وذلك فى السرادق المقام بالمدرسة الثانوية المشتركة التابعة لقرية دماط، وقام شقيق المتهم وليد السقا بتقديم "كفن" لأهالى المجنى عليه وقبولهم له وسط حفاوة من الحضور، وقام أهالى المجنى عليه بقبول واجب العزاء.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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