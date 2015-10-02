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وفد رئاسى تونسى يصل القاهرة للإعداد لزيارة السبسى الأحد المقبل

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وفد رئاسى تونسى يصل القاهرة للإعداد لزيارة السبسى الأحد المقبل وفد رئاسى تونسى يصل القاهرة للإعداد لزيارة السبسى الأحد المقبل
وصل مطار القاهرة الدولى اليوم، الجمعة، وفد رئاسى تونسى برئاسة مستشار أول رئيس الجمهورية محمد سليم، على متن طائرة للطيران القادمة من تونس، وذلك للإعداد لزيارة الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى لمصر المرتقبة يوم الأحد المقبل.

وتستمر الزيارة لمدة يومين يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى نظيره التونسى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتناول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد زيارة السبسى لمصر الأولى التى يقوم بها لدولة عربية منذ وصوله للرئاسة قبل 10 أشهر.
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