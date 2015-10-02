حبس النصاب التائب بعد عودته من الحج 4 أيام على ذمة التحقيق فى الفيوم

قررت نيابة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، منذ قليل، حبس صاحب الشركة الذي سلم نفسه إلى مباحث الأموال العامة لمدة 4 أيام على ذمة اتهامه بالنصب باستيلائه على 13 مليون جنيه من مواطنين فى 4 محافظات، وهي الفيوم ودمياط وبني سويف والجيزة بحجة توظيفها في شركة لمواد البناء وحديد التسليح .

كانت مديرية أمن الفيوم شهدت واقعة غريبة، حيث سلم محمد ر ع" - 32 سنة مدير شركة لتجارة مواد البناء والمواد الكهربائية - نفسه إلى رجال مباحث الأموال العامة بالفيوم عقب عودته من الحج، واعترف بالنصب على المواطنين من خلال الاستيلاء منهم على 13 مليوناً و350 ألف جنيه بزعم توظيفها وهرب فتحرر له - بعد اخطار اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم- المحضر رقم 7288 إدارة مركز شرطة سنورس لسنة 2015 .

وفى التحقيقات قال المتهم إنه صاحب شركة لتجارة مواد البناء والمواد الكهربائية ومقيم بإحدى قرى مركز سنورس وجمع أموال من 22 مواطنا بإجمالى 13 مليوناً و350 ألف جنيه بعد إقناعهم باستثمارها في تجارة مواد البناء وحديد التسليح بربح شهري 40% إلا انه تعثر عن السداد وبعد ذهابه للحج هذا العام قرر تسليم نفسه .

الحج يوقظ الضمير الغائب.. تاجر يسلم نفسه للأمن بعد عودته من أداء الفريضة ويعترف بالنصب على مواطنين فى 13 مليون جنيه.. بدء التحقيق مع صاحب الشركة التائب.. ومصدر أمنى: جمع الأموال من مواطنين بـ4 محافظات