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نائب الأمين العام للأمم المتحدة: لابد من حل سياسى عادل للقضية الفلسطينية

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نائب الأمين العام للأمم المتحدة: لابد من حل سياسى عادل للقضية الفلسطينية نائب الأمين العام للأمم المتحدة: لابد من حل سياسى عادل للقضية الفلسطينية
قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون، إن عدم حل القضية الفلسطينية يجسد تحديًا خطيرًا جدًا للمجتمع الدولى، ولابد من تحرك الفلسطينيين والإسرائيليين والعالم على خط سياسى يدفع إلى حل القضية، مشددًا على ضرورة وجود حل سياسى عادل للقضية الفلسطينية، وتابع: "ولابد من حل الدولتين.. أنا قلق بسبب المستوطنات وتدنى مستوى المعيشة فى الأراضى الفلسطينية".

وأضاف "إلياسون" خلال حواره عبر فضائية "سكاى نيوز" عربية، أن الحل العسكرى لن يجدى نفعًا فى سوريا، مشددًا على أن الحل سياسى فقط، وتابع: "لا حل عسكريًا فى سوريا والحل سياسى فقط"، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة عادت إلى موقعها الطبيعى ودورها الفاعل.

وشدد نائب الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن تكون الأولوية بالأمم المتحدة للشأن السورى كون الأمور هناك باتت فى غاية السوء، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف الدولية بشأن هذه الأزمة، وتابع: "مشكلة اللاجئين تجسد تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولى".

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