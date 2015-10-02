تدفق المهاجرين يثير قلق أغلب الألمان

كشف استطلاع نشرت نتائجه شبكة التلفزيون الألماني “اي ار دي” العامة عن قلق ومخاوف تنتاب أغلب الألمان حيال وصول مئات الآلاف من طالبي اللجوء فيما تتراجع شعبية المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التي فتحت أبواب البلاد بشكل واسع. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 51% من الألمان أعربوا عن “الخوف من اللاجئين” نقلاً عن بيانات معهد انفراتست.

و وبحسب ما ذكرته ” دويتش فيله ” أن بذلك تكون نسبة الذين أعربوا عن الخوف ارتفعت 13 بالمائة مقارنة مع استطلاع أجري الشهر الماضي، بينما تتوقع ألمانيا هذا العام استقبال بين 800 ألفًا إلى مليون من طالبي اللجوء.

وقد خسرت 9 نقاط خلال شهر واحد، بحيث أعلن 54% فقط تأييدها، وهي أسوأ نسبة لها منذ نحو أربع سنوات.

> وبالنسبة للألمان الذين يعيشون في شرق البلاد، حيث تتركز التظاهرات المعادية للمهاجرين، فان 59% ممن شملهم الاستطلاع أكدوا الخوف من اللاجئين. فيما عبر 48% فقط عن مخاوفهم غرب البلاد.

وقد أظهر الألمان ترحيبًا بطالبي اللجوء وخصوصًا الفارين من مناطق الحرب في العراق أو سوريا. لكن تكاثر الحوادث في مراكز الإيواء بين اللاجئين من مختلف الجنسيات ساهم في تغيير الآراء بعض الشيء وتشديد الخطاب السياسي، خصوصا في ولاية بافاريا حيث يصل العديد من المهاجرين.

> ووفقا لوزارة الداخلية في بافاريا، فقد وصل بين 270 و 280 ألفًا من طالبي اللجوء الى ألمانيا خلال سبتمبر وحده، أي أكثر من إجمالي الذين وصلوا عام 2014.