إصابة 9 فى حوادث طرق متفرقة بالفيوم

أصيب 9 مواطنين فى حوادث طرق متفرقة بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام بوصول 9 مصابين وهم أحمد محمد محمود أبو زيد 25 سنة، وزهيرة محمد 54 سنة ربة منزل، وهانم أحمد محمود 21 سنة ربة منزل، والثلاثة من كفر الدوار بالبحيرة ، تبين إصابتهم فى حادث انقلاب السيارة 8517 س م ص ملاكى كان يقودها الأول بسبب انفجار الإطار الخلفى الأيمن، ما أدى لانقلاب السيارة وتهشمها تماما بطريق الفيوم - القاهرة.

كما أصيب أيمن رمضان عبد التواب 30 سنة فى انقلاب السيارة 5468 ف و ر، التى كان يقودها بسبب السرعة الزائدة بطريق القاهرة / أسيوط غرب النيل عند مدخل العياط، وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد سيد عبد التواب 30 سنة، ونسمة عبد التواب محمد ربة منزل، ومصطفى محمد سيد عبد التواب 3 سنوات، ومبروكة عبد الغنى عويس 55 سنة ربة منزل، وجميعهم من أفراد عائلة واحدة بمركز ناصر ببني سويف.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة التى أمرت بندب المهندس الفنى للمعاينة وبيان أسباب كل حادث وتولت التحقيق.