تونس تنهى حالة الطوارئ بعد ثلاثة أشهر من فرضها

قال مكتب الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، اليوم الجمعة، إن الرئيس أنهى حالة الطوارئ فى البلاد بعد ثلاثة أشهر من فرضها عقب هجوم كبير استهدف سياح بمنتجع سوسة السياحى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفى يونيو تخفى مسلح في هيئة سائح وفتح النار فى فندق تونسى من سلاح أخفاه فى مظلة ليقتل أكثر من 30 شخصا، بينهم سائحون بريطانيون وألمان وبلجيكيون أثناء استجمامهم على الشاطئ وحوض السباحة فى منتجع شهير.
وفى يونيو تخفى مسلح في هيئة سائح وفتح النار فى فندق تونسى من سلاح أخفاه فى مظلة ليقتل أكثر من 30 شخصا، بينهم سائحون بريطانيون وألمان وبلجيكيون أثناء استجمامهم على الشاطئ وحوض السباحة فى منتجع شهير.
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