تونس تنهى حالة الطوارئ بعد ثلاثة أشهر من فرضها

قال مكتب الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، اليوم الجمعة، إن الرئيس أنهى حالة الطوارئ فى البلاد بعد ثلاثة أشهر من فرضها عقب هجوم كبير استهدف سياح بمنتجع سوسة السياحى.

وفى يونيو تخفى مسلح في هيئة سائح وفتح النار فى فندق تونسى من سلاح أخفاه فى مظلة ليقتل أكثر من 30 شخصا، بينهم سائحون بريطانيون وألمان وبلجيكيون أثناء استجمامهم على الشاطئ وحوض السباحة فى منتجع شهير.

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