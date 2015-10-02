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خارجية البحرين تؤكد دعمها لمصر وجهود السيسى لتحقيق التنمية ومحاربة الإرهاب

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خارجية البحرين تؤكد دعمها لمصر وجهود السيسى لتحقيق التنمية ومحاربة الإرهاب خارجية البحرين تؤكد دعمها لمصر وجهود السيسى لتحقيق التنمية ومحاربة الإرهاب
أكد الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحرينى، على دعم بلاده التام لجمهورية العربية والجهود الحثيثة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية والتقدم والازدهار للشعب المصرى، وترسيخ ركائز الدولة الحديثة وتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.

وأضاف خالد بن محمد آل خليفة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ70، أن إنشاء قناة السويس الجديدة والمشروعات الكبرى التى تقررت فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ، دليل واضح على العزيمة والإصرار لتعزيز دعائم التنمية الحقيقية، لتبقى مصر الحضارة هى مصر الخير للجميع، والدعامة الأساسية للعالم العربى لتستمر فى القيام بدورها الريادى فى قيادة العمل العربى المشترك فيما يحقق نصرة قضايا الدول العربية والدفاع عن أمنها القومى.

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