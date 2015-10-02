أخبار عاجلة

أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئول روسى: موجة من التشكيك والأكاذيب حول دعم موسكو الجوى للجيش السورى

Google+ Print
مسئول روسى: موجة من التشكيك والأكاذيب حول دعم موسكو الجوى للجيش السورى مسئول روسى: موجة من التشكيك والأكاذيب حول دعم موسكو الجوى للجيش السورى
أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى، السيناتور كونستانتين كوساتشيف، اليوم الجمعة، فى اجتماع مع أعضاء البرلمان الأوروبى أن موجة من التشكيك والأكاذيب، تُنظَّم حاليًا حول قرار روسيا تقديم الدعم الجوى للعمليات النظامية للجيش السورى ضدَّ إرهابيى تنظيم داعش الإرهابى.

وقال السيناتور الروسى فى تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية: "حول قرار روسيا بشأن سوريا، نُظِّمت موجةٌ من التشكيك والأكاذيب نحن لا نقصف الأهداف المدنية، والتى يمكن أن يتأثر بها الناس العاديون، لأن الضربات تستهدف الإرهابيين فقط".

وأشار السيناتور إلى أن روسيا لا تشارك فى الصراع الثنائى الدائر حاليًا فى سوريا، وأعرب عن قلقهِ إزاء عدم وجود أى حوارٍ بين الغرب وروسيا بشأن الوضع فى سوريا.

وأضاف كوساتشيف: "نحن لم نتحدث مع بعضنا البعض عندما تطور الوضع، فى العراق، وفى ليبيا، وعندما تطور الآن فى جميع أنحاء سوريا للمرة الثانية، أخشى فى حال عدم تطور هذا الحوار حول الوضع فى سوريا، أن تنتهى الأمور بالفشل الذريع، كما انتهت للأسف فى العراق وليبيا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365