مسئول روسى: موجة من التشكيك والأكاذيب حول دعم موسكو الجوى للجيش السورى

أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى، السيناتور كونستانتين كوساتشيف، اليوم الجمعة، فى اجتماع مع أعضاء البرلمان الأوروبى أن موجة من التشكيك والأكاذيب، تُنظَّم حاليًا حول قرار روسيا تقديم الدعم الجوى للعمليات النظامية للجيش السورى ضدَّ إرهابيى تنظيم داعش الإرهابى.

وقال السيناتور الروسى فى تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية: "حول قرار روسيا بشأن سوريا، نُظِّمت موجةٌ من التشكيك والأكاذيب نحن لا نقصف الأهداف المدنية، والتى يمكن أن يتأثر بها الناس العاديون، لأن الضربات تستهدف الإرهابيين فقط".

وأشار السيناتور إلى أن روسيا لا تشارك فى الصراع الثنائى الدائر حاليًا فى سوريا، وأعرب عن قلقهِ إزاء عدم وجود أى حوارٍ بين الغرب وروسيا بشأن الوضع فى سوريا.

وأضاف كوساتشيف: "نحن لم نتحدث مع بعضنا البعض عندما تطور الوضع، فى العراق، وفى ليبيا، وعندما تطور الآن فى جميع أنحاء سوريا للمرة الثانية، أخشى فى حال عدم تطور هذا الحوار حول الوضع فى سوريا، أن تنتهى الأمور بالفشل الذريع، كما انتهت للأسف فى العراق وليبيا".