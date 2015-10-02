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وزير الخارجية البحرينى يستهجن خطاب إيران بحق السعودية فى حادث تدافع منى

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وزير الخارجية البحرينى يستهجن خطاب إيران بحق السعودية فى حادث تدافع منى وزير الخارجية البحرينى يستهجن خطاب إيران بحق السعودية فى حادث تدافع منى
قدم الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحرينى، التعزية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فى ضحايا حادث تدافع منى، لافتًا إلى أن البحرين تستهجن خطاب إيران الذى حمل اتهامات باطلة للمملكة العربية فى هذا الحادث.

وقال الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ70، إن إيران تستمر فى استغلال الفئات المتطرفة وتدعم الإرهاب فى المملكة البحرينية، لافتًا إلى إحباط عملية إرهابية كبيرة داخل وطنهم وضبط كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والمتفجرات، داعيًا إيران إلى علاقات دولية طبيعية مع دول الجوار وعدم التدخل فى شئونهم، لاسيما أن البحرين عانت من تغذية إيران للبؤر الإرهابية ونشر عناصره.

وأوضح وزير الخارجية البحرينى، أن بلاده ستتواصل على دربها حتى يتراجع الانقلابيون فى اليمن عما هو فيه، مؤكدًا دعم البحرين لجهود الأمم المتحدة فى إعادة الاستقرار فى الأراضى اليمنية، داعيًا لإنهاء الأزمة فى سوريا من خلال وقف التدخل العسكرى الدولى على هذه الأراضى، وإيجاد حل سياسى فى سوريا يستند إلى بيان جينيف.

وعبر "آل خليفة"، عن تطلعه لنجاح مجهودات رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى لمواجهة التحديات فى العراق، لافتًا إلى أن ما يجرى فى القدس وانتهاك المتطرفين لحرمة المسجد الأقصى الشريف يجرح مشاعر ووجدان كل مسلم على وجه الأرض بسبب الاعتداء على حرمته وقدسيته، لاسيما أن التوتر فى الأقصى يقضى على كل جهود السلام.

ورحب وزير خارجية البحرين، بقرار رفع العلم الفلسطينى فى الأمم المتحدة، فيما أشار إلى أن أزمة اللاجئين السوريين هى الأسوأ منذ عقود، ولابد من إعادة بناء الدولة الوطنية فى ليبيا، ويجب على الأطرف الليبية تغليب المصلحة الوطنية، فيما أكد أن البحرين تدعم التحالف الدولى وكل الحلفاء فى مكافحة تنظيم داعش الإرهابى.

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مصر 365

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