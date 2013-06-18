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كيفية علاج شد عضلات الظهر عند كبار السن؟

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كيفية علاج شد عضلات الظهر عند كبار السن؟ كيفية علاج شد عضلات الظهر عند كبار السن؟

أرسل قارئ يقول، والدتى فى السبعين وتعانى من آلام قوية تمتد من الرقبة إلى الكتف والظهر حتى الحوض فهل ممكن أن يكون الألم نتيجة الأعصاب أم له أسباب أخرى علما بأن المسكنات القوية تخف لها الألم بشكل بسيط ولفترة قصيرة.

يجيب الدكتور ضياء السيد أخصائى جراحة العظام، إن هذا الألم نتيجة حدوث شد فى عضلات الظهر بسبب السن، وهو أمر طبيعى ولا داعى للخوف أو القلق ويمكن علاج هذا بأنواع معينة من الأدوية.

وأنصحك باستخدام أحد الأدوية الباسطة للعضلات مع مضاد للالتهاب وعمل أشعة على الفقرات العنقية فقط لتأكد من سلامة الجسم.

وقال ضياء إن هناك عدة أسباب قد تتسبب فى وجود شد العضل وخاصة لدى كبار السن ومن هذه العادات هى الحركة القليلة للمريض تساعد على تيبس العضلات بالإضافة إلى انحناء العمود الفقرى نتيجة كبر السن.

وقد تكون هناك مشكلة فى فقرات الجسم نفسه، كان يكون هناك تآكل فى النسيج الغضروفى ما بين الفقرات ما يسبب مرض خشونة أو الالتهاب الأطراف فيها أوغضروف.

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مصر 365