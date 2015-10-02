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بدء الحصول على عينات الحمض النووى من ذوى ضحايا حادث منى

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بدء الحصول على عينات الحمض النووى من ذوى ضحايا حادث منى بدء الحصول على عينات الحمض النووى من ذوى ضحايا حادث منى
بدأ مستشفى النور التخصصى بمكة المكرمة، أخذ عينات الحمض النووى "دى إن ايه" من ذوى المتوفين (أقارب من الدرجة الأولى : الأب أو الأم أو الابن أو الابنه أو الأخ أو الأخت) لمطابقة العينات مع المجهولين من المصابين أو المتوفين فى حادثة تدافع منى.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور أيمن يمانى -فى تصريح صحفى اليوم الجمعة- أنه منذ اللحظة الأولى لتخصيص مستشفى النور التخصصى من قبل وزارة الصحة لأخذ عينات الحمض النووى لذوى حالات المصابين والمتوفين المجهولين بحادث تدافع منى، شرعت إدارة المستشفى بتشكيل فريق عمل مكون من الخدمات المساندة والمختبر وشؤون المرضى وحقوق وعلاقات المرضى والتنسيق الطبى للعمل على تسهيل إجراءات أخذ العينات.

بدوره، أشار مساعد مدير المستشفى للخدمات الطبية الدكتور سالم باجعيفر، إلى أنه تم وضع خطة تسهم فى سرعة الإجراءات على المتقدمين لأخذ عيناتهم وتمنع تزاحمهم، وتم تخصيص صالة الاستقبال الرئيسية للتسجيل وأخذ البيانات وتوفير سيارة لنقل المتقدمين لأخذ العينات من صالة الاستقبال إلى مكان أخذ العينات للتيسير عليهم والعمل على راحتهم.
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