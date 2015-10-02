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بالصور..ولي عهد أم القيوين يؤدي صلاة الجنازة على الشهيد أحمد البلوشي

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بالصور..ولي عهد أم القيوين يؤدي صلاة الجنازة على الشهيد أحمد البلوشي بالصور..ولي عهد أم القيوين يؤدي صلاة الجنازة على الشهيد أحمد البلوشي

أدى سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ظهر اليوم في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن أحمد هيبتان البلوشي الذي قدم روحه فداء للواجب الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية " إعادة الأمل " للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحق والعدل والحكومة الشرعية في اليمن ودعمها.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه ..الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ والمسؤولين وكبار ضباط وأفراد القوات المسلحة وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين .

دعا الجميع الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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