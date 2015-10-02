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إضراب 5 موظفين بجرجا في سوهاج عن الطعام للمطالبة بالحد الأدنى للعلاوة

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إضراب 5 موظفين بجرجا في سوهاج عن الطعام للمطالبة بالحد الأدنى للعلاوة إضراب 5 موظفين بجرجا في سوهاج عن الطعام للمطالبة بالحد الأدنى للعلاوة

أضرب 5 موظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بسوهاج عن الطعام، لتضررهم من عدم حصولهم علي فروق مرتبات وعلاوة الحد الأدنى منذ عدة أشهر .

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا، من ضباط قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغًا من المستشفي المركزي بوصول 5 أشخاص إلى المستشفى المركزي، وذلك عقب إضرابهم عن الطعام.

المضربون: مجدي أبو الفضل مبادر إبراهيم سن 43، محمد وحيد محمد البدري أحمد سن 29، وائل طلعت سعد مرسي سن 29، حازم إبراهيم أحمد رضوان سن 36، محمد عبد الحليم محمد نجم الدين سن 31، جميعهم موظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا – ويقيمون بندر جرجا [ مضربين عن الطعام ].

بالانتقال والفحص وسؤال المذكورين عللوا إضرابهم لتضررهم من عدم حصولهم علي فروق مرتبات وعلاوة الحد الأدنى منذ عدة أشهر وعدم ضم مدة عملهم بالوحدة المحلية قبل التثبيت بالوظيفة وقيام رئيس الوحدة المحلية بتهديدهم بالنقل أو الفصل.

تم إسداء النصح والإرشاد للمذكورين للعدول عن إضرابهم واللجوء للطرق القانونية إلا أنهم رفضوا وأصروا علي موقفهم.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2137 إداري القسم لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.

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