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الفلبين الأسوأ مرورياً على مستوى العالم

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الفلبين الأسوأ مرورياً على مستوى العالم الفلبين الأسوأ مرورياً على مستوى العالم

صورة أرشيفية

أكد المؤشر العالمي لرضا السائق، أن العاصمة الفلبينية مانيلا هي الأسوأ في التكدس المروري على وجه الكرة الأرضية.

وتم التوصل لهذه النتيجة بواسطة تطبيق (وازي) الشهير للتكدس المروري والملاحة، بعد تقييم خبرات 50 مليون شخص من السائقين الذين يستخدمون التطبيق في 32 دولة و167 مدينة.

واستندت الدراسة إلى ستة عوامل، بينها تكرار وكثافة التكدسات المرورية، وجودة الطرق والبنية التحتية، وسلامة السائقين على أساس عدد الحوادث، وخطورة الطرق، والطقس، والخدمات المتاحة للسائقين مثل محطات الوقود وسهولة الوصول لمرآب للسيارة.

وأشار التقرير إلى أن “مانيلا تشهد أسوأ تكدس مروري في العالم، رغم أن ريو دي جانيرو وساو باولو وجاكرتا تقترب منها”. وأوضحت أن متوسط الفترة التي يستغرقها المواطنون في مانيلا التي يعيش فيها نحو 12 مليون شخص، للذهاب إلى أعمالهم هي 45.5 دقيقة.

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