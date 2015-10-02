مباحث الفنادق تضبط 75 قضية أبرزها 11 هاربا من أحكام و6 بحوزتهم مخدرات

شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة برئاسة اللواء محمد مصطفى شاهين حملة مكبرة على الفنادق ضبطت خلالها 75 قضية فى 24 ساعة، تحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة.

وقاد العميد ناجح زكى مدير مباحث الفنادق بشرطة السياحة حملة على المنشأة السياحية أسفرت عن ضبط 31 مخالفة "عدم حمل شهادة صحية" و"مديرين بفندقين بدون ترخيص".

كما تمكنت القوة التى ضمت المقدم أدهم عامر والمقدم وائل طة والرائد رءوف مصطفى والرائد إسلام منصور تامر الجيار والنقيب محمد غازى والنقيب عبد الحليم الفقى والنقيب محمد ممدوح والنقيب أحمد عثمان والنقيب محمد العزازى والنقيب محمد فؤاد رجال مباحث الفنادق من ضبط 9 بوابة إلكترونية معطلة وفندقين لم يلتزمان بانتظام القيد فى الأوراق الرسمية، و11 شخصا مطلوبين جنائيا وصادر بحقهم أحكام، و6 أشخاص أثناء تعاطيهم المخدرات داخل عدد من الفنادق بينهم شقيق مرشح لمجلس النواب بسوهاج يدعى "على.ا".

كما حررت الحملة 3 محاضر لفنادق بسبب عدم وجود كاميرات مراقبة ومحضر تشغيل عمالة دون السن القانونى، وانتهاء تراخيص المنشأة، ومحاضر لعدم وجود فرد أمن وقائمة أسعار وعدم وجود مكتشف يدوى.

وبالعرض على العميد يحيى مرزوق بشرطة السياحة تحررت محاضر الوقائع وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق.