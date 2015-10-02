حبس بلغاريين استوليا على 700 ألف من ماكينات الصرف الآلى بالدقى

قررت نيابة الدقى حبس بلغاريين 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بالاستيلاء على 700 ألف جنيه من ماكينات الصرف الآلى بالدقى والزمالك عن طريق زرع كاميرات فى الماكينات والاستيلاء على بيانات العملاء.

كشفت تحقيقات احمد عمار مدير نيابة الدقى باشراف محمد بدوى رئيس النيابة ان المتهمين وصلا الى القاهرة منذ فترة وجيزة و وزرعا ماسح الكترونى بماكينات الصرافة الالى وكاميرات للاستيلاء على بيانات العملاء داخل البنوك وطبعا بيانات على فيزا فارغة جاءا بها من بلغاريا واستوليا على 700 الف جنيه من ودائع العملاء بالماكينات.

كانت البداية بتلقى عملاء بنوك رسائل تفيد بسحب مبالغ من أرصدتهم وعندما ابلغوا البنوك كشفت كاميرات المراقبة، أن مجهولين سرقا الأموال وبإعداد كمين القت قوة القبض عليهما وبجوزتهما 55 الف جنيه.