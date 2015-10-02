إصابة عامل فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم بسبب خلافات الجيرة

أصيب عامل بطلق نارى فى مشاجرة نشبت بقرية الوابور بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوصول أيمن ت م 40 سنة عامل من عزبة الوابور بإطسا مصابا بطلق نارى خرطوش بالوجه والصدر والرقبة، وبالانتقال والفحص أفاد شقيقه بأن جارهما محمد ق هو من أطلق النار على شقيقه بسبب خلافات الجيرة.. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.