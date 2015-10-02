المسح السطحى بالليزر أفضل الوسائل العلاجية لتصحيح عيوب الإبصار

ساهم التطور التكنولوجيا فى مجال طب العيون فى شفاء الكثيرين خاصة فيما يتعلق بتصحيح عيوب الابصار وذلك بعد ظهور عمليات الليزك واللفيموليزك والفتموسمايل.

حول ذلك يقول دكتور أسامة النحراوى رئيس قسم جراحة العيون بجامعة قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات الفيمتوليزر، يلجا كثير من المرضى الذين يعانون من الأصابة بمشاكل عيوب الإبصار إلى إجراء عمليات اللليزك والفيموليزر والفمتو سمايل واخير المسح السطحى المتقدم بالليزر.

ويستكمل د. النحراوى، قائلا: "يمثل المسح السطحى المتقدم بالليزر أفضل الطرق العلاجية لمشاكل العين لعدم تعرض المريض لمشاكل عقب إجرائه مثل جرح عدسة العين الأمامية "القرنية" نظرا لأنها لا تعتمد على استخدام مشرط الجراحة.

ويتابع د. النحراوى قائلا: "يعتمد المسح السطحى بالليزر على إزالة قشرة السيلوفان الشفافة التى تغطى القرنية يلى ذلك سقوط شعاع الليزر على سطح القرنية لتتبخر طبقات خفيفة وهو بمثابة إجراء تنظيف للعدسة ثم وضع عدسة لاصقة على القرنية كغطاء.