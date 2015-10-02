أخبار عاجلة

أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طبيبة تشيلسي تهاجم الاتحاد الإنجليزي بعد تبرئة مورينيو

Google+ Print
طبيبة تشيلسي تهاجم الاتحاد الإنجليزي بعد تبرئة مورينيو طبيبة تشيلسي تهاجم الاتحاد الإنجليزي بعد تبرئة مورينيو

هاجمت إيفا كارنيرو طبيبة الفريق الأول بنادي تشيلسي السابقة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما لم يقم باستدعائها لسماع أقوالها في التهم التي وجهت إلى جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق بتوجيه كلمات بها تمييز جنسي ضدها.

وبدأت أزمة مورينيو مع كارنيرو حينما قامت الأخيرة بالنزول إلى أرض الملعب لعلاج إيدن أزار أثناء تعادل تشيلسي مع سوانزي سيتي 2-2 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وتم توجيه اتهام لمورينيو بتوجيه كلمات بها تمييز جنسي ضد كارنيرو بسبب اعتراضه على نزولها للملعب لعلاج أزار، ولكن الاتحاد الإنجليزي قام بتبرئة المدرب البرتغالي.

وأبدت كارنيرو اندهاشها الشديد من عدم استدعائها لسماع أقوالها في تلك الحادثة.

وقالت في بيان نشرته "سكاي سبورتس" البريطانية:"لقد تفاجئت بما قام به الاتحاد الإنجليزي بالتحقيق في الواقعة التي حدثت معي عن طريق ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام فقط".

وأضافت"لم يتم استدعائي مطلقا من قبل الاتحاد الإنجليزي للإدلاء بأقوالي فيما حدث، أنا أتسائل حقا هل هذه هي طريقة التحقيق الرسمية الوحيدة في إنجلترا التي لا يتم فيها استدعاء أطراف الحادث".

وواصلت"اختيار تجاهل بعض الأدلة سوف يؤثر بالطبع على نتائج التحقيقات في النهاية".

وتابعت"في الموسم الماضي تعرضت لتعليقات بها تمييز جنسي أثناء مباراة وست هام، وعلى الرغم من التقدم بشكوى إلا أن الاتحاد الإنجليزي أكد عدم حدوث ذلك الأمر، رغم أن جميع من في الملعب سمع ذلك".

وأكملت"وأثناء تحقيق الاتحاد الإنجليزي في واقعة مباراة وست هام أيضا لم يتم استدعائي لسماع أقوالي".

واختتمت"تلك الحوادثت وقلة الدعم من الجهات المسؤولة عن كرة القدم سوف يجعل مهمة المرأة للعمل فيها صعبة للغاية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل