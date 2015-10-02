أفكار "ديكورات" للمكتبة المنزلية

تختلف "ديكورات" الغرفة التي تحضن المكتبة من منزل إلى آخر، فتتمظهر مستقلّةً أو مفتوحةً على غرفة أخرى حسب المساحة المتوفرة. مهندسة الديكور كارلا منذر، تقدم لقارئات "سيدتي نت"، في ما يأتي، أفكاراً لــ "ديكورات" المكتبة المنزلية:

- يفضّل أن تكون المكتبة المنزلية، على مقربة من غرفة الجلوس.

قبل وبعد: صور غرفة نوم Jessica Alba

- لا بدّ من الاهتمام بمساحة التخزين بهدف توضيب الكتب بشكل أنيق، فغالباً ما يتمّ تثبيت الرفوف المفتوحة على الجدران، بالإضافة الى تصميم الدرف المغلقة أسفل الجدار.

- يمكن أن تتراوح المساحة بين الرفوف من 30 الى 60 سنتيمتراً، حسب أحجام الكتب.

- لا يقتصر اختيار الرفوف على الخشب فقط، بل يمكن أن تأتي هذه الأخيرة مصنوعة من أحد أنواع المعادن، لإضفاء لمسة عصرية على الغرفة.

- لا بد أن يطغى لون الخشب على الغرفة، سواء كان فاتحاً أو داكناً، كما يمكن تمييز جدار بطلائه بأحد الألوان الهادئة.

- يمكن أن تتوسّط طاولة المكتب الغرفة، أو أن تتكئ على أحد الجدران، ويفضل أن تعلو حوالي 73 سنتيمتراً عن الأرض.

- ينصح باختيار أرضية "الباركيه" إذا كانت الغرفة مستقلة، أو أن تُغطّى بنفس نوعية البلاط إذا كانت مفتوحة على أخرى.

- تعتبر الإضاءة عاملاً هامّاً في هذه الغرفة، فيمكن أن تثبّت وحدات الإضاءة ضمن الرفوف بغية تسليط النور على الكتب وإضفاء لمسة جمالية على الغرفة. ولا مانع من وضع "أباجور"، على طاولة المكتب.

- يمكن تزيين أحد جدران الغرفة بمجموعة من اللوحات، أو تعليق الشهادات عليه.

*تجنّبي...

- اختيار الرفوف المصنوعة من الزجاج، نظراً لعدم قدرتها على حمل الكتب، وسهولة تراكم الغبار عليها.

- سيطرة الألوان الصارخة والزاهية على الغرفة، إذ أن اعتماد الألوان الحيادية الهادئة كالأبيض والبيج مستحسن، فهي تريح النظر.

- تغطية الأرضية بقطعة من السجاد، إذ ليس للأخيرة وظيفة في هذه الغرفة.

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