ضبط ٣ بنادق آلية بحوزة تاجر مواشي بالوادي الجديد‎

تمكنت مباحث الوادي الجديد، مساء اليوم، بقيادة العميد عبد الباسط السمان مدير مباحث المديرية، من ضبط تاجر مواشي بحوزته 3 قطع سلاح ناري.

> وتبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، عن حيازة أحد تجار الماشية لأسلحة نارية أثناء تردده على المحافظة والانتقال إلى المحافظات المجاورة.

> تم استصدار اذن من النيابة العامة وتقنين الإجراءات القانونية واستهداف أماكن يتردد عليها التاجر في مدينة الخارجة لشراء المواشي.

> وتشكلت قوة أمنية مكبرة بقيادة الرائد محمد قناوي مفتش مباحث مركز الخارجة والنقيب محمد عبد الله حسن معاون مباحث القسم، أسفرت عن القبض على ” ر ” مواليد 1968 ومقيم منطقة دير الدلاجنة بمحافظة أسيوط، وبحوزته بندقية آلية عيار 762 *39 مم وبندقية آلية طراز ” لي اند فيلد ” وبندقية خرطوش و8 طلقات نارية عيار 7.62 *39 مم، وذلك أثناء تردده على أحد المناطق السكنية في مدينة الخارجة.

> تم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 4805 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 واخطرت النيابة العامة للتحقيق.