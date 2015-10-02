أخبار عاجلة

أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ الأقصر يعد بتنفيذ قرار إلغاء التعاقد مع مستأجر بازرات الكرنك

Google+ Print
محافظ الأقصر يعد بتنفيذ قرار إلغاء التعاقد مع مستأجر بازرات الكرنك محافظ الأقصر يعد بتنفيذ قرار إلغاء التعاقد مع مستأجر بازرات الكرنك

أرشيفية

قال بكري عبدالجليل نقيب العاملين بالبازرات السياحية بمحافظة الأقصر، إن المحافظ محمد بدر وعد بتنفيذ قرار سابق بإلغاء التعاقد مع شركة الجنوب للاستثمار السياحي لاستئجار البازرات والمحال السياحية بمعبد الكرنك، البالغ عددها 105 محل وبازار و إعادتها للمحافظة.

وقال عبدالجليل إن أصحاب البازرات السياحية بمعبد الكرنك فوجئوا بخطابات من المحكمة تطالبهم بترك البازرات المستأجرة لتعثرهم في سداد الإيجارات للمستثمر سمير عبدالفتاح صاحب شركة الجنوب للاستثمار السياحي.
> و أوضح عبدالجليل أن المحافظ الأسبق عزت سعد أصدر قرارًا بإلغاء التعاقد مع هذا المستثمر لعدم دفعه لمستحقات المحافظة إلا أن المستثمر تحايل علي القرار بدفع جزء من مديونياته فيما ظل يطارد مسأجري البازرات الصغار قضائيًا لتعثرهم في سداد الإيجارات بسبب الركود التي شهدته المحافظة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حتي فوجئوا أمس الخميس بخطابات طرد من المحكمة لصالح المستثمر .
> وجاءت هذه الأزمة بعد 3 أيام فقط من لقاء العاملين بالبازرات السياحية بهشام زعزوع وزير السياحة الذي وعد بتخفيض ايجارات البازارات السياحية بالمحافظة بنسبة 20% لحين انتهاء الأزمة وارتفاع المعدلات السياحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا