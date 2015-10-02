محافظ الأقصر يعد بتنفيذ قرار إلغاء التعاقد مع مستأجر بازرات الكرنك

قال بكري عبدالجليل نقيب العاملين بالبازرات السياحية بمحافظة الأقصر، إن المحافظ محمد بدر وعد بتنفيذ قرار سابق بإلغاء التعاقد مع شركة الجنوب للاستثمار السياحي لاستئجار البازرات والمحال السياحية بمعبد الكرنك، البالغ عددها 105 محل وبازار و إعادتها للمحافظة.

وقال عبدالجليل إن أصحاب البازرات السياحية بمعبد الكرنك فوجئوا بخطابات من المحكمة تطالبهم بترك البازرات المستأجرة لتعثرهم في سداد الإيجارات للمستثمر سمير عبدالفتاح صاحب شركة الجنوب للاستثمار السياحي.

> و أوضح عبدالجليل أن المحافظ الأسبق عزت سعد أصدر قرارًا بإلغاء التعاقد مع هذا المستثمر لعدم دفعه لمستحقات المحافظة إلا أن المستثمر تحايل علي القرار بدفع جزء من مديونياته فيما ظل يطارد مسأجري البازرات الصغار قضائيًا لتعثرهم في سداد الإيجارات بسبب الركود التي شهدته المحافظة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حتي فوجئوا أمس الخميس بخطابات طرد من المحكمة لصالح المستثمر .

> وجاءت هذه الأزمة بعد 3 أيام فقط من لقاء العاملين بالبازرات السياحية بهشام زعزوع وزير السياحة الذي وعد بتخفيض ايجارات البازارات السياحية بالمحافظة بنسبة 20% لحين انتهاء الأزمة وارتفاع المعدلات السياحية.