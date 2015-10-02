افتتاح تجريبي لطريق الخزان الصغير في مدينة أسيوط بعد تطويره

بدأت محافظة أسيوط عملية التشغيل التجريبي المروري لطريق قنطرة فم الترعة الإبراهيمية (الخزان الصغير) بعد غلقه لأكثر من عام بسبب تطويره، وذلك تمهيدًا لافتتاحه تنفيذًا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، لتسيير حركة المرور والحد من الاختناقات في مدينة أسيوط خاصة في أوقات الذروة.

> حيث شهد اللواء السيد سعيد سكرتير عام محافظة أسيوط المساعد يرافقه اللواء ألبير إدوارد مدير إدارة المرور بأسيوط والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان ومحمد حلمي رئيس حي شرق والمهندس مدحت محمد مدير المتابعة الميدانية عملية إعادة فتح الطريق أمام عبور السيارات.

> وقال مدير إدارة المرور، أنه بعد انتهاء العمل في تطوير قنطرة فم الترعة الإبراهيمية وتوجيهات المحافظ بفتح الطريق كشريان جديد لمسارات المرور تم الاتفاق على تشغيل تجريبي لمدة أسبوع لتحديد المسار المناسب الذي يحقق أفضل حركة مرورية، بحيث يتم تجربة جميع أوقات الذرورة والإجازات، مشيرًا إلى أن الابقاء على المسارات المرورية الحالية إضافة إلى الشريان الجديد “طريق الخزان” الذي تم فتحه ليقوم بعملية الفصل بين حركة المركبات بحيث يكون المتجه نحو الوليدية والفتح وأبنوب أو منطقة الأزهر يسلك طريق الخزان بدلا من أن يتجه نحو كوبري يناير ويأخذ الاتجاه العكسي فضلًا عن المتجه ناحية نحو شوارع العادلي محمود رشوان وجودة الأسدي ومنطقة فريـال يسلك تفرعيه كوبري 25 يناير ويشارك أيضا السيارات القادمة من الأزهر وكوبري فيصل في نفس المسار.

> من جانبه، أوضح اللواء السيد سعيد أن المحافظة لديها العديد من المشروعات في الطرق والكباري يتم متابعتها والاسراع في تنفيذها حيث تم الانتهاء من مشروع تطوير قنطرة فم الترعة الإبراهيمية وبدء عملية التسيير التجريبي لحركة المرور على القنطرة لتسهيل الحركة المرورية لافتًا إلى قرب الانتهاء من تفريعتا كوبري فيصل وكوبري الهلالي ستؤديان إلى إحداث سيولة مرورية في مدينة أسيوط.

> يذكر أن قنطرة فم الترعة الإبراهيمية، أنشئت عام 1902 ومكونة من 9 فتحات ونظرًا لقدم القنطرة تم البدء في تطويرها في أغسطس 2014 بزيادة أطوال حوائط الاكتاف للبرين الأيمن والأيسر للترعة الإبراهيمية وتغيير نظام تشغيل البوابات من نظام السلاسل والأوناش إلى النظام الهيدروليكي وإنشاء غرفة تحكم للتشغيل كما تم حقن البغال وأكتاف القنطرة.