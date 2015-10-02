وزير الخارجية البحرينى: حجم المؤامرات الإيرانية ضدنا خطير جداً

قال وزير الخارجية البحرينى خالد بن أحمد آل خليفة، إن حجم ما تم اكتشافه من مؤامرات إيرانية حيال البحرين خطير جداً، موضحاً أنه حتى الآن لم تبد إيران ردة فعل حيال سحب السفير.

وأعرب "خليفة" فى حواره لـ"سكاي نيوز عربية"، عن قلقه البالغ من التدخل الدولى والروسى فى سورياً، قائلاً إنه لا وجود لحل عسكرى فى سوريا، والتدخل الدولى والروسى فى سوريا مقلق جداً.

وأضاف أن الحوثيين يقصفون مواقع للمقاومة وأحياء سكنية فى مدينة تعز، ووجودنا مع التحالف العربى فى اليمن حيوى بالنسبة للبحرين.

>