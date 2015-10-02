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مقتل نجل نائب أردنى خلال تنفيذه عملية انتحارية فى العراق

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مقتل نجل نائب أردنى خلال تنفيذه عملية انتحارية فى العراق مقتل نجل نائب أردنى خلال تنفيذه عملية انتحارية فى العراق
ذكرت وسائل اعلام اردنية الجمعة ان نجل احد النواب الاردنيين قتل في عملية انتحارية نفذها في العراق وتبناها تنظيم داعش.

وأكد النائب مازن الضلاعين (مستقل) للموقع الالكتروني "خبرني" مقتل ابنه محمد في العراق.

وقال انه علم بمقتل ابو البراء الاردني الاسم الحركي لابنه بعدما شاهد صوره على حسابات جهاديي تنظيم داعش الذي تبنى هذا الاسبوع هجوما انتحاريا على الجيش العراقي في ضاحية الجرايشي شمال الرمادي التي سقطت بأيدي التنظيم.

وكان محمد الضلاعين (23 عاما) يدرس الطب في اوكرانيا قبل ان يقرر هذا الصيف الالتحاق بصفوف تنظيم داعش وتوجه إلى العراق عن طريق تركيا ثم سوريا كما قال والده.

وقال النائب ان آخر اتصال أجراه مع ابنه يعود إلى اغسطس الماضي، موضحا انه ابلغه في رسالة انه "تسجل لعملية انتحارية (ستحصل) قريبا"، وأضاف انه "كان يعتبرني مع والدته كافرين ويحاول اقناعنا بالالتحاق بداعش.

ولم توضح وسائل الاعلام تاريخ مقتل الجهادي، لكن المحامي الاسلامي موسى علد اللات قال لوكالة فرانس برس انه قتل الثلاثاء في هجوم ضد الجيش العراقي.

وأوضح المحامي ان نحو اربعة آلاف اردني ينشطون في المجموعات الجهادية في العراق وسوريا المجاورين للاردن "التحق ثمانون بالمئة منهم بتنظيم داعش"، وأضاف ان 420 جهاديا اردنيا قتلوا في العراق وسوريا منذ 2011.
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