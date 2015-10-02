السفير الأمريكى يعلن مضاعفة المساعدة المالية للجيش اللبنانى العام الحالى

أعلن السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل اليوم الجمعة عن مضاعفة المبلغ المخصص من بلاده لمساعدة الجيش اللبناني خلال العام الحالى مقارنةً بالعام الماضي، مشيرا إلى أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي لديها التفويض للدفاع عن لبنان.

وقال هيل بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في بيروت إنني " قلت لرئيس الحكومة اليوم، أننا سمعنا دعوته لمواصلة تقديم المساعدة للجيش اللبناني وإن الولايات المتحدة تؤمن بأن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي لديها الشرعية والتفويض للدفاع عن البلد وشعبه ومن أجل القيام بمهمته يجب أن تكون لديه المعدات والتدريب اللازم".

وأضاف "إنني هنا اليوم لتسليط الضوء على أحدث خطوة قامت بها حكومتي لهذه الغاية والتي كان قد تم الاعلان عنها يوم الأربعاء (الماضي) في نيويورك: إن المبلغ الاساسي للمساعدات الامريكية العسكرية التي نقدمها إلى الجيش اللبناني سوف يكون أكثر من مضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي".

وأوضح هيل أن بلاده "تخصص 150 مليون دولار من أموال المساعدات الامريكية للجيش اللبناني للعام المقبل وسوف تسمح هذه الاموال للجيش اللبناني بشراء الذخيرة، وتحسين الدعم الجوي القريب، والمحافظة على المركبات والطائرات، وتحديث قدرات النقل الجوي، وتوفير التدريب للجنود، وتعزيز تحركية الوحدات المدرعة".

وأضاف أن هذه المساعدات " سوف تساعد على ضمان أن (يكون) الجيش اللبناني مستعد بطريقة أفضل للرد على التهديدات التي تواجه لبنان، هذا بالإضافة إلى 59 مليون دولار للمساعدات الأمنية الحدودية للجيش التي كنت قد أعلنت عنها الاسبوع الماضي".

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